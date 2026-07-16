Striscione 'Malvinas', Messi &co. non fanno marcia indietro: "Diego sarà contento" | L'Argentina rischia, c'è il precedente Morata

Non c'era dietro alcun copione ma proprio per l'effetto sorpresa l'impatto avuto dallo striscione 'Las Malvinas son argentinas', esposto da Leo Messi e compagni al termine della semifinale dei mondiali, è stato enorme. Dall'Argentina emergono i particolari sulla realizzazione del manufatto e di come sia arrivato in campo ad Atlanta, a suggellare una serata perfetta dal punto di vista dei sudamericani, dopo la rimonta rabbiosa festeggiata senza remore dopo il fischio finale. Lo striscione era stato preparato durante la notte precedente la partita da un tifoso, usando il lenzuolo della stanza d'albergo, sui social girano le foto in proposito, ed è stato introdotto allo stadio, dove è stato esposto al termine del match. I giocatori lo hanno visto e se lo sono fatto consegnare, facendo proprio il messaggio 'proibito' per farlo vedere a tutti in mondovisione. E nelle dichiarazioni del dopo gara nessuno si è tirato indietro sul tema Malvinas, da Messi in giù. "Fin dall'inno nazionale abbiamo iniziato a sentire qualcosa di speciale, tutto il gruppo lo ha sentito. Sapevamo che questa partita non era come le altre, che la gente in Argentina ci teneva, la voleva - ha detto Messi ricordando poi anche Maradona -. Sicuramente Diego da lassù sarà contento perché per lui era un giorno molto speciale". Un concetto ribadito anche da Enzo Fernandez, autore del gol del pareggio: "Diego sarà contento. Con Julian (Álvarez) in albergo abbiamo visto la partita dell'86 con gli inglesi almeno 3 o 4 volte, è stata una motivazione enorme", ha affermato. La sintonia tra la 'Selección' e la sua gente è stata sottolineata anche da Leandro Paredes. "Quello che è successo oggi rimarrà nella storia ed è stato un regalo per ogni argentino", ha affermato il 5 dell'albiceleste. E al cronista che gli chiedeva se anche per lui le Malvinas erano argentine ha risposto senza esitare che "sempre lo saranno".