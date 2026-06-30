Mondiali 2026, Costa d’Avorio-Norvegia 1-2: Haaland manda gli scandinavi agli ottavi

La Norvegia è agli ottavi di finale del Mondiale 2026, Costa d’Avorio ko 2-1 ai sedicesimi dopo una partita infuocata. Gli Elefanti impongono un ritmo forsennato nel primo tempo, con Diomande e Pepé che seminano il panico sulle fasce. I norvegesi sembrano accusare e rischiano, ma al 39’ Nusa inventa l’1-0: dribbling secco e destro a girare sotto la traversa. A fine primo tempo la Costa d’Avorio insegue, ma nella ripresa continua a premere sull’acceleratore alla ricerca del pari. Ajer va a un soffio dal 2-0, ma il salvataggio di Diallo tiene in vita gli africani. È proprio il neo-entrato del Manchester United a pareggiare i conti al 74’: triangolo perfetto con Pepé, serpentina in area e mancino vincente che vale l’1-1 a un quarto d’ora dalla fine. La gara sembra per un tratto assopirsi verso i supplementari, ma all’86’ ecco che arriva il gol partita: imbucata geniale di Bobb per Berg, che apparecchia dentro l’area per il tocco semplice di Haaland, che elimina gli arancioverdi e spinge gli scandinavi al prossimo turno. La Norvegia ora deve vedersela contro il Brasile, eliminata una Costa d’Avorio combattiva e dinamica.