Mondiali 2026, Costa d’Avorio-Norvegia 1-2: Haaland manda gli scandinavi agli ottavi

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Erling Haaland è sempre decisivo: la Norvegia piega 2-1 la Costa d’Avorio nei sedicesimi del Mondiale 2026 e raggiunge il Brasile agli ottavi. Gli Elefanti dominano il primo tempo, ma al 39’ Nusa trova una magia per stappare la partita. Anche nella ripresa gli africani spingono, trovando il pari al 74’ con Diallo. Quando tutto lascia pensare ai supplementari, arriva il sigillo di Haaland all’86’ per spingere gli scandinavi al prossimo turno.
La Norvegia è agli ottavi di finale del Mondiale 2026, Costa d’Avorio ko 2-1 ai sedicesimi dopo una partita infuocata. Gli Elefanti impongono un ritmo forsennato nel primo tempo, con Diomande e Pepé che seminano il panico sulle fasce. I norvegesi sembrano accusare e rischiano, ma al 39’ Nusa inventa l’1-0: dribbling secco e destro a girare sotto la traversa. A fine primo tempo la Costa d’Avorio insegue, ma nella ripresa continua a premere sull’acceleratore alla ricerca del pari. Ajer va a un soffio dal 2-0, ma il salvataggio di Diallo tiene in vita gli africani. È proprio il neo-entrato del Manchester United a pareggiare i conti al 74’: triangolo perfetto con Pepé, serpentina in area e mancino vincente che vale l’1-1 a un quarto d’ora dalla fine. La gara sembra per un tratto assopirsi verso i supplementari, ma all’86’ ecco che arriva il gol partita: imbucata geniale di Bobb per Berg, che apparecchia dentro l’area per il tocco semplice di Haaland, che elimina gli arancioverdi e spinge gli scandinavi al prossimo turno. La Norvegia ora deve vedersela contro il Brasile, eliminata una Costa d’Avorio combattiva e dinamica.