Mondiali 2026: Belgio, Doku rientrato in Usa dopo nascita figlio

L'attaccante del Belgio Jérémy Doku è tornato a Seattle, negli Usa, per riunirsi con la sua nazionale, in vista della partita decisiva contro la Nuova Zelanda nella fase a gironi dei Mondiali. Doku era rientrato in Europa per assistere alla nascita del figlio e aveva saltato la seconda partita dei Diavoli Rossi contro l'Iran. "Tornato a casa dopo l'assistenza più importante della sua vita", si legge in un post sui social della Federcalcio belga con a corredo una serie di immagini in cui si vede il calciatore del Manchester City abbracciare i compagni di squadre e lo staff del ct Rudy Garcia.