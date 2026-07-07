Mondiali 2026, Argentina-Egitto: le formazioni ufficiali, c'è la sfida Messi-Salah

Argentina ed Egitto si sfidano per un posto ai quarti di finale dei Mondiali 2026: le due formazioni scenderanno in campo con i seguenti schieramenti ufficiali
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez.
Ct. Scaloni
A disposizione: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Otamendi, Medina, Barco, Lo Celso, Palacios, Nico Gonzalez, Almada, Simeone, Nico Paz, Lopez, L.Martinez.
EGITTO (4-4-2): Shobeir; Hany, Hafez, Ibrahim, Rabia; Ashour, Zico, Lasheen, Attia; Salah, Hassan.
Ct. Hassan
A disposizione: Elshenaqy, Soliman, Alaa, Hossam, Alaaa, Fathy, Donga, Saber, Trezeguet, Abdelkarim, Adel, Marmoush, Zizo