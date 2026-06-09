Mondiali 2026: arbitro somalo respinto all'ingresso negli Usa

L'arbitro somalo Omar Artan è stato respinto all'ingresso negli Stati Uniti dopo essere stato selezionato per arbitrare ai Mondiali di calcio. L'agenzia statunitense Customs and Border Protection (CBP) ha confermato lunedì che un cittadino somalo che avrebbe dovuto arbitrare ai Mondiali è stato fermato e non ammesso nel Paese dopo essere arrivato all'Aeroporto Internazionale di Miami da Istanbul sabato scorso. Nel comunicato della CBP non viene citato il nome della persona, ma Artan è l'unico arbitro dei Mondiali proveniente dalla Somalia. Secondo la CBP "durante le procedure di controllo, il viaggiatore è stato sottoposto a un'ispezione supplementare, una fase ordinaria del processo di verifica della CBP quando gli agenti devono confermare informazioni o determinare l'ammissibilità all'ingresso". Al termine dell'ispezione "il viaggiatore, un arbitro della Coppa del Mondo FIFA, è stato ritenuto non ammissibile a causa di problematiche emerse durante le verifiche ed è stato quindi respinto".