Minuto di silenzio per Adams prima di Norvegia-Inghilterra

11 Lug 2026 - 23:53
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A Miami Gardens, in Florida, prima del quarto di finale dei Mondiali di calcio tra Norvegia e Inghilterra, è stato osservato un minuto di silenzio in onore di Jayden Adams, il calciatore sudafricano morto oggi all'età di 25 anni. Adams ha contribuito a portare il Sudafrica alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali per la prima volta nella sua storia. Era sceso in campo da titolare nelle prime partite del Sudafrica nel Gruppo A contro Messico e Repubblica Ceca. Aveva disputato la seconda partita solo poche ore dopo aver appreso della morte di sua nonna ed era entrato in campo come sostituto nel secondo tempo della terza partita contro la Corea del Sud. Le cause della sua morte non sono state rese note.

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