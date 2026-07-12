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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MONDIALI 2026

Norvegia-Inghilterra, le foto della sfida per le semifinali

12 Lug 2026 - 00:12
12 foto
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mondiali 2026
norvegia
inghilterra