Mondiale 2026, il gol di Martinelli nella storia: superato un record di Totti

Il gol al 96' è il più tardivo mai segnato nei tempi regolamentari della fase finale del Mondiale

29 Giu 2026 - 21:49
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È il minuto 96 di Brasile-Giappone, secondo sedicesimo di finale del Mondiale, quando Gabriel Martinelli riceve palla a centro area e con un colpo da biliardo infila il 2-1 finale. Un gol che consegna ai verdeoro di Carlo Ancelotti una vittoria sofferta e che entra nel libro dei record della Coppa del Mondo. La rete dell'attaccante dell'Arsenal diventa infatti quella segnata più a ridosso del triplice fischio nei tempi regolamentari di una partita della fase finale del torneo. Fino ad oggi parlava italiano grazie a Francesco Totti, che nel 2006 portò gli Azzurri ai quarti con un rigore all'incrocio contro l'Australia al 95'.
Anche nel primo sedicesimo, la rete di Eustaquio che ha permesso al Canada di superare il Sudafrica è arrivata in pieno recupero, al 92'. Le difese sono avvisate: mai abbassare la guardia fino alla fine delle partite.

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