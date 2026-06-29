Mondiale, Brasile-Giappone: Casemiro e Martinelli ribaltano Sano

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Il Brasile supera lo scoglio Giappone nei sedicesimi di finale al Mondiale 2026 e stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d’Avorio-Norvegia. I verdeoro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston, dove sono le reti di Casemiro (56’) e Martinelli (95’) a rispondere al provvisorio vantaggio nipponico, realizzato da Sano (29’). Nel mezzo, c’è spazio anche per un palo colpito da Vinicius (58’), protagonista di un’azione favolosa.
Vinto il Gruppo C, il Brasile si presenta all’NRG Stadium di Houston per il sedicesimo di finale contro il Giappone, secondo classificato nel Gruppo F. I verdeoro provano a partire forte, ma non riescono a creare molto e al 29’ si ritrovano addirittura a inseguire: Sano è bravissimo a intercettare un passaggio completamente sbagliato da Danilo a centrocampo e ad andare poi a trafiggere Alisson con un diagonale tagliente. Il primo tempo si chiude così con i nipponici avanti di una rete, con Ancelotti che sfrutta allora l’intervallo per inserire Endrick al posto dell’infortunato Paquetá. A cercare di svegliare la Seleção è però Bruno Guimarães: il capitano del Newcastle incorna il pallone con uno stacco poderoso al 52’, ma Suzuki si fa trovare pronto e respinge l’inzuccata del brasiliano. Passano pochi secondi e ad andare a centimetri dal pari è Casemiro, la cui conclusione viene murata sulla linea di porta da Tomiyasu. L’ormai ex Manchester United si rifà però al 56’: cross perfetto di Gabriel sul secondo palo e colpo di testa vincente proprio di Casemiro. L’1-1 dà nuova linfa ai Pentacampeões e al 58’ è necessaria una parata di Suzuki per evitare al Giappone di incassare un altro gol: Vinicius produce una giocata assurda sulla sua fascia sinistra e libera poi l’esterno destro, deviato sul palo dal portiere del Parma. A regalare il 2-1 che vale partita e qualificazione ci pensa allora Martinelli al 95’: l’attaccante dell’Arsenal trasforma il quarto geniale assist di Bruno Guimarães nella rete che vale l’accesso agli ottavi di finale per i verdeoro. Sarà sfida a una tra Costa d’Avorio e Norvegia. Saluta, invece, la Coppa del Mondo il Giappone, comunque protagonista di un eccellente torneo.