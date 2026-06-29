Mondiale, Brasile-Giappone: Casemiro e Martinelli ribaltano Sano

Vinto il Gruppo C, il Brasile si presenta all’NRG Stadium di Houston per il sedicesimo di finale contro il Giappone, secondo classificato nel Gruppo F. I verdeoro provano a partire forte, ma non riescono a creare molto e al 29’ si ritrovano addirittura a inseguire: Sano è bravissimo a intercettare un passaggio completamente sbagliato da Danilo a centrocampo e ad andare poi a trafiggere Alisson con un diagonale tagliente. Il primo tempo si chiude così con i nipponici avanti di una rete, con Ancelotti che sfrutta allora l’intervallo per inserire Endrick al posto dell’infortunato Paquetá. A cercare di svegliare la Seleção è però Bruno Guimarães: il capitano del Newcastle incorna il pallone con uno stacco poderoso al 52’, ma Suzuki si fa trovare pronto e respinge l’inzuccata del brasiliano. Passano pochi secondi e ad andare a centimetri dal pari è Casemiro, la cui conclusione viene murata sulla linea di porta da Tomiyasu. L’ormai ex Manchester United si rifà però al 56’: cross perfetto di Gabriel sul secondo palo e colpo di testa vincente proprio di Casemiro. L’1-1 dà nuova linfa ai Pentacampeões e al 58’ è necessaria una parata di Suzuki per evitare al Giappone di incassare un altro gol: Vinicius produce una giocata assurda sulla sua fascia sinistra e libera poi l’esterno destro, deviato sul palo dal portiere del Parma. A regalare il 2-1 che vale partita e qualificazione ci pensa allora Martinelli al 95’: l’attaccante dell’Arsenal trasforma il quarto geniale assist di Bruno Guimarães nella rete che vale l’accesso agli ottavi di finale per i verdeoro. Sarà sfida a una tra Costa d’Avorio e Norvegia. Saluta, invece, la Coppa del Mondo il Giappone, comunque protagonista di un eccellente torneo.