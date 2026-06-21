Il Belgio stecca ancora: Lukaku è un fantasma e con l'Iran deve ringraziare Courtois

Non si sbloccano i Mondiali del Belgio, che viene fermato anche dall'Iran e pareggia 0-0 nel secondo match. Con Lukaku e Saelemaekers titolari oltre a Kevin De Bruyne, i Diavoli Rossi provano subito ad attaccare e si rendono pericolosi con l'ex City. L'Iran si difende con ordine, bloccando gli spazi e costringendo i rivali a un possesso palla sterile, poi riparte: Courtois salva su Kanani, Ezatolahi si rende pericoloso. Tielemans prova a scuotere i suoi, che rischiano al 25': gol annullato per offside a Taremi. Si va dunque al riposo sullo 0-0, con un Belgio contratto e inefficace nonostante l'80% di possesso palla.