Il Belgio stecca ancora: Lukaku è un fantasma e con l'Iran deve ringraziare Courtois

© Getty Images
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Non arriva la prima vittoria del Belgio nei Mondiali, che vedono De Bruyne e compagni deludere nuovamente le attese. Dopo il pari in rimonta contro l'Egitto, arriva infatti uno scialbo 0-0 contro l'Iran, che chiude ogni spazio e riparte con ordine grazie a un ottimo Taremi. L'ex interista brilla e si vede annullare un gol, delude invece Lukaku. Il Belgio costruisce pochissime chances ed è con le spalle al muro: dovrà vincere, per qualificarsi.
Non si sbloccano i Mondiali del Belgio, che viene fermato anche dall'Iran e pareggia 0-0 nel secondo match. Con Lukaku e Saelemaekers titolari oltre a Kevin De Bruyne, i Diavoli Rossi provano subito ad attaccare e si rendono pericolosi con l'ex City. L'Iran si difende con ordine, bloccando gli spazi e costringendo i rivali a un possesso palla sterile, poi riparte: Courtois salva su Kanani, Ezatolahi si rende pericoloso. Tielemans prova a scuotere i suoi, che rischiano al 25': gol annullato per offside a Taremi. Si va dunque al riposo sullo 0-0, con un Belgio contratto e inefficace nonostante l'80% di possesso palla.
Nella ripresa De Bruyne colpisce subito l'esterno della rete, ma la musica non cambia. I Diavoli Rossi attaccano, l'Iran riparte e si rende pericoloso con Taremi, che viene bloccato da Courtois e causa un'espulsione al 65': Ngoyi lo stende fermando una chiara occasione da gol, è rosso diretto. Garcia prova a scuotere i suoi togliendo Lukaku e inserendo qualche volto nuovo dalla panchina, ma persiste l'inefficacia offensiva del Belgio. L'Iran protegge il pari chiudendosi a riccio nel recupero e rischia pochissimo, con Lukebakio che non trova lo specchio della porta nel recupero. Finisce dunque 0-0, niente vittorie per Garcia: le squadre salgono a quota due punti, giochi-qualificazione apertissimi nel gruppo G.