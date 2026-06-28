Leao: "Ci è mancata concretezza, siamo il Portogallo e dobbiamo imporci sempre"

Rafa Leao ha analizzato così il pari del Portogallo contro la Colombia: "L'unica cosa che ci è mancata è stata la concretezza in area. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per segnare con Bruno Fernandes e Joao Felix -. In queste partite, contro squadre di grande qualità, e sarà lo stesso nella fase a eliminazione diretta contro la Croazia, è importante arrivare in attacco ed essere efficaci. Dobbiamo voler chiudere la partita fin da subito, voler segnare il primo e il secondo gol e voler imporre il nostro gioco. Oggi non ci siamo riusciti. Con tutto il rispetto per le squadre, noi siamo il Portogallo. Affrontiamo ogni partita per vincere, con fiducia".