Mondiali, le africane volano con il format a 48 squadre: in nove ai sedicesimi e record di sempre

Si tratta delle seconde in classifica nei rispettivi gruppi, Marocco, Costa d'Avorio ed Egitto, così come delle "ripescate" tra le migliori terze che rispondono al nome di Repubblica Democratica del Congo, Sudafrica, Ghana, Algeria, Senegal e Capo Verde. Eliminata solamente la Tunisia, che ha chiuso a 0 punti e con una differenza reti di -10. Tre sconfitte contro Svezia, Giappone e Olanda.