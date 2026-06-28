Mondiali, le africane volano con il format a 48 squadre: in nove ai sedicesimi e record di sempre

28 Giu 2026 - 09:07
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Il format a 48 squadre del Mondiale "aiuta" le nazionali africane, da record in questa edizione. Prima del 2026, infatti, solo 6 squadre nella storia si erano qualificate alla fase ad eliminazione diretta (Marocco, Nigeria, Senegal, Camerun, Ghana e Algeria), mentre in questo caso sono addirittura 9 quelle che vanno oltre i gironi

Si tratta delle seconde in classifica nei rispettivi gruppi, Marocco, Costa d'Avorio ed Egitto, così come delle "ripescate" tra le migliori terze che rispondono al nome di Repubblica Democratica del Congo, Sudafrica, Ghana, Algeria, Senegal e Capo Verde. Eliminata solamente la Tunisia, che ha chiuso a 0 punti e con una differenza reti di -10. Tre sconfitte contro Svezia, Giappone e Olanda.  

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