Messi ora è in testa, ma occhio a Mbappé: la top 10 dei migliori marcatori ai Mondiali

E pensare che nemmeno una settimana fa era stato Kylian Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino: con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol, superando proprio Messi a 13. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria che hanno per ora riscritto un'altra storia. Stravolgimenti continui che potrebbero non essere finiti qui: pronti via e Mbappé ha risposto a Messi firmando il gol del vantaggio della Francia all'Iraq. E in classifica al decimo posto c'è anche Harry Kane (10 reti), atteso dai match contro Panama e Ghana.