Messi ora è in testa, ma occhio a Mbappé: la top 10 dei migliori marcatori ai Mondiali

© Getty Images | Mbappé aveva superato Messi con la doppietta al Senegal, poi le cinque reti di Leo in due gare. E ora?
© Getty Images | Mbappé aveva superato Messi con la doppietta al Senegal, poi le cinque reti di Leo in due gare. E ora?
© Getty Images | Mbappé aveva superato Messi con la doppietta al Senegal, poi le cinque reti di Leo in due gare. E ora?
© Getty Images | Mbappé aveva superato Messi con la doppietta al Senegal, poi le cinque reti di Leo in due gare. E ora?
Dopo la finale del 2022, la sfida continua a distanza (per ora) anche 4 anni dopo: Kylian aveva sorpassato Leo contro il Senegal, poi le risposte contro Algeria e Austria
Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del Mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Miroslav Klose fermo a 16.
E pensare che nemmeno una settimana fa era stato Kylian Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino: con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol, superando proprio Messi a 13. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria che hanno per ora riscritto un'altra storia. Stravolgimenti continui che potrebbero non essere finiti qui: pronti via e Mbappé ha risposto a Messi firmando il gol del vantaggio della Francia all'Iraq. E in classifica al decimo posto c'è anche Harry Kane (10 reti), atteso dai match contro Panama e Ghana.
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