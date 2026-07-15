Mondiale 2026: Lautaro porta l’Argentina in finale al 92’, Inghilterra rimontata ed eliminata

Entrambe le squadre faticano a sviluppare gioco e, in quella che per anni è stata la casa di Matt Ryan (MVP della NFL nel 2016 con i Falcons), Kane prova allora a indossare i panni del quarterback, arretrando diverse volte a centrocampo, nel tentativo di innescare qualche compagno con i suoi lanci precisi: la chance migliore l’Inghilterra se la costruisce però con un calcio di punizione di Reece James, respinto dal “Dibu” Martinez. A infiammare i tifosi dell’Argentina è invece una strepitosa giocata di Messi, capace di apparire e scomparire in mezzo a tre uomini inglesi, prima di essere atterrato da Anderson. Il primo tempo si chiude, dunque, sullo 0-0, nonostante un pericoloso tiro dalla distanza tentato da Enzo Fernandez.



A inizio ripresa è invece Julian Alvarez a impegnare immediatamente Pickford con un destro velenoso, prima dell’improvviso 1-0 inglese al 55’: da un lancio lungo di Kane nasce un’azione che Rogers rifinisce con il cross sul secondo palo per Gordon, che brucia sul tempo Molina e porta in vantaggio i Three Lions. Passano pochi minuti e Spence è, invece, provvidenziale in chiusura su Giuliano Simeone: l’argentino è lanciato a rete in area di rigore, ma il terzino ex Genoa lo ferma con una scivolata tanto rischiosa quanto chirurgica.