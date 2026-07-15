Mondiale 2026: Lautaro porta l’Argentina in finale al 92’, Inghilterra rimontata ed eliminata

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Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L’Albiceleste rimonta infatti 2-1 l’Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo: l’ultimo atto sarà quindi Campioni del Mondo contro Campioni d’Europa in carica. I Tre Leoni si portano in vantaggio con Gordon (55’) e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez (85') e Lautaro Martinez (92') ribaltano tutto: Messi decisivo con due assist.
LA PARTITA
Il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ospita la seconda semifinale di questo Mondiale 2026, ovvero Inghilterra-Argentina, una delle rivalità più accese in Coppa del Mondo. Ne si ha subito la conferma nei primissimi minuti di gara, durante i quali il tasso agonistico in campo tocca i massimi livelli: molto aggressivi sono soprattutto i giocatori dell’Albiceleste, con i Tre Leoni che non si sottraggono però al confronto corpo a corpo.
Entrambe le squadre faticano a sviluppare gioco e, in quella che per anni è stata la casa di Matt Ryan (MVP della NFL nel 2016 con i Falcons), Kane prova allora a indossare i panni del quarterback, arretrando diverse volte a centrocampo, nel tentativo di innescare qualche compagno con i suoi lanci precisi: la chance migliore l’Inghilterra se la costruisce però con un calcio di punizione di Reece James, respinto dal “Dibu” Martinez. A infiammare i tifosi dell’Argentina è invece una strepitosa giocata di Messi, capace di apparire e scomparire in mezzo a tre uomini inglesi, prima di essere atterrato da Anderson. Il primo tempo si chiude, dunque, sullo 0-0, nonostante un pericoloso tiro dalla distanza tentato da Enzo Fernandez.
A inizio ripresa è invece Julian Alvarez a impegnare immediatamente Pickford con un destro velenoso, prima dell’improvviso 1-0 inglese al 55’: da un lancio lungo di Kane nasce un’azione che Rogers rifinisce con il cross sul secondo palo per Gordon, che brucia sul tempo Molina e porta in vantaggio i Three Lions. Passano pochi minuti e Spence è, invece, provvidenziale in chiusura su Giuliano Simeone: l’argentino è lanciato a rete in area di rigore, ma il terzino ex Genoa lo ferma con una scivolata tanto rischiosa quanto chirurgica.
Altrettanto importante è poi l’anticipo di Stones su Tagliafico al 66’, mentre Scaloni si gioca la carta Nico Gonzalez: proprio l’attaccante della Juventus incorna perfettamente un delizioso cross di Messi, ma Pickford sfodera una parata miracolosa, respingendo l’inzuccata dell’avversario sulla linea di porta.
Al 76’ è invece il palo a negare il pareggio a Mac Allister, nel miglior momento di partita per i Campioni del Mondo in carica: Messi crea e i compagni provano a concretizzare, in un totale assedio dell'albiceleste. Arriva anche il momento di Lautaro Martinez (81’), ma a colpire è Enzo Fernandez all’85’: il centrocampista del Chelsea buca Pickford con un poderoso destro da fuori area, su assist di Messi.
Mac Allister colpisce poi un altro legno, ma Messi raccoglie la respinta e serve a Lautaro l’ennesimo assist che il capitano dell’Inter tramuta nell’incredibile 2-1 argentino al 92’. È il gol che decide la partita e che spedisce l’Argentina in finale: i Campioni del Mondo difenderanno il proprio trono contro i Campioni d'Europa della Spagna, domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium di East Rutherford.
IL TABELLINO
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James (82’ O’Reilly), Stones (96’ Rashford), Guehi, Spence (96’ Toney); Anderson, Rice (82’ Burn); Rogers, Bellingham, Gordon (72’ Konsa); Kane. CT: Tuchel
Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina (73’ Montiel), Romero, L. Martinez (73’ Otamendi), Tagliafico (81’ Lautaro); Giuliano Simeone (73’ de Paul), Paredes (64’ Nico Gonzalez), Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. CT: Scaloni
Arbitro: Elfath I. (Usa)
Marcatori: 55’ Gordon (I), 85’ Enzo Fernandez (A), 92’ Lautaro Martinez (A)
Ammoniti: Anderson (I), L. Martinez (A), Romero (A), de Paul (A)