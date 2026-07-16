Inghilterra, Tuchel deluso: "Concesso troppo dopo il vantaggio, capisco le critiche"

Delusione per Thomas Tuchel dopo la sconfitta della sua Inghilterra contro l'Argentina: "Non abbiamo fatto girare la palla, concedendo troppi cross e occasioni. Dopo aver segnato, non abbiamo mantenuto lo stesso livello", ammette il ct dei Tre Leoni.
"Non riuscivamo più a conquistare palloni, eravamo sempre più passivi. Non era un problema strutturale, ma la partita è cambiata completamente. Capisco che queste discussioni su di me siano in corso e che a fine gara ci sono milioni di allenatori che ne sanno più di me", ha aggiunto Tuchel.