Inghilterra, Tuchel deluso: "Concesso troppo dopo il vantaggio, capisco le critiche"

16 Lug 2026 - 00:20
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Delusione per Thomas Tuchel dopo la sconfitta della sua Inghilterra contro l'Argentina: "Non abbiamo fatto girare la palla, concedendo troppi cross e occasioni. Dopo aver segnato, non abbiamo mantenuto lo stesso livello", ammette il ct dei Tre Leoni.

"Non riuscivamo più a conquistare palloni, eravamo sempre più passivi. Non era un problema strutturale, ma la partita è cambiata completamente. Capisco che queste discussioni su di me siano in corso e che a fine gara ci sono milioni di allenatori che ne sanno più di me", ha aggiunto Tuchel.

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