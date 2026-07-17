Lautaro Martinez dopo il gol: "Ho visto il gol nel sonno, cercherò di non piangere più"

Nonostante il percorso accidentato in questo torneo, iniziato senza il posto da titolare, Lautaro ha saputo gestire la frustrazione con professionalità: "Non sono ovviamente contento perché voglio giocare sempre, quando sono all'Inter se sto fuori mi arrabbio, ma alla fine undici entrano dall'inizio, cinque dopo e devi solo pensare a dare tutto", sottolineando come il successo collettivo sia guidato dal sacrificio, imparato osservando Messi: "Come esempio abbiamo il migliore del mondo, quello che ti fa venire la voglia di abbassare la testa, correre, lavorare, avere umiltà, sacrificarsi" le parole a La Repubblica.