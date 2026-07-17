Caso Malvinas, la Fifa: "Stiamo esaminando lo striscione".

La Fifa ha annunciato di essere al lavoro sul caso dello striscione "Le Malvinas sono argentine" esposto dai giocatori argentini al termine della semifinale dei Mondiali vinta contro l'Inghilterra. "In conformità con la procedura abituale, la Commissione disciplinare indipendente della Fifa sta attualmente esaminando i rapporti di gara e valutando le circostanze rilevanti prima di pronunciarsi su eventuali ulteriori provvedimenti, in conformità con il codice disciplinare", ha fatto sapere l'organismo del calcio mondiale. Le dichiarazioni, rilanciate da diversi media tra cui Afp e Bbc, sono arrivate dopo la richiesta, da parte del governo britannico, di aprire un'indagine su quanto accaduto al termine della partita, affermando che il gesto violerebbe il regolamento Fifa che vieta qualsiasi manifestazione politica negli impianti durante i tornei.