L'Argentina ai piedi di Messi: "E' il migliore". E Scaloni si commuove e interrompe l'intervista

07 Lug 2026 - 20:55
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"Mai e poi mai date per morta l'Argentina, mai e poi mai date per morto Messi, è il migliore, è infinito!". Così il telecronista argentino di Espn, Mariano Closs, ha commentato a caldo la soffertissima vittoria in rimonta della 'Seleccion' per 3 a 2 contro l'Egitto. "Non è spiegabile la partita, la vittoria è stata tutta di cuore", ha affermato da parte sua l'ex attaccante della albiceleste e della Juventus, Carlos Tevez, che affiancava Closs. La tv argentina ha provato anche a ottenere un commento a bordo campo del ct, Lionel Scaloni, che però ha evitato il cronista. "Sono troppo emozionato, che gruppo di giocatori che è questo! E' l'unica cosa che posso dire", ha affermato. L'euforia per la vittoria si è riversata immediatamente anche sui portali delle principali testate. "Cuore da campione", titola lo specializzato Olé, mentre il Clarin parla di 'Rimonta epica' e La Nacion descrive la partita come una 'Battaglia storica'.

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