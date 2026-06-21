Van Der Vaart attacca Van Dijk: "Lento come un Boeing 747", Klopp lo zittisce: "Non vale la pena nemmeno nominarlo"

Rafael Van Der Vaart, non nuovo ad affermazioni di dubbio senso, come quando qualche giorno fa ha affermato che "i giapponesi sono tutti uguali, perciò è difficile marcarli", torna a colpire. Questa volta l'obiettivo dell'ex centrocampista è stato addirittura Virgil Van Dijk, mostro sacro del calcio olandese: "Devo dire che la sua lentezza nel girarsi mi ha scioccato... Mi ha ricordato un Boeing 747 che fa manovra. Spero inizi a muoversi più velocemente" ha affermato. Il riferimento, nemmeno tanto velato, è al gol del pareggio del Giappone nel 2-2 dei Mondiali 2026. Una affermazione che ha scatenato la furia di Jürgen Klopp, allenatore del centralone olandese ai tempi del Liverpool con cui il tedesco ha vinto tutto: "Non credo valga nemmeno la pena nominare Rafael Van Der Vaart. Quando dirà qualcosa di positivo su un giocatore, lo prenderò di nuovo sul serio. Ho la sensazione che lui veda cose e ami esprimerle in modo molto colorito, solo per dare addosso. In ogni caso, non è importante". Van Der Vaart non è nuovo ad affermazioni contro Virgil Van Dijk, come quando durante Euro2024 affermò che la sua prestazione contro l'Austria nella sconfitta 3-2 fosse stata "una vergogna, una disgrazia" e accusandolo di avere poca passione e spirito. Van Dijk in quel caso rispose con grande diplomazia, affermando che tutti avrebbero dovuto dare di più ma ritenendo comunque le affermazioni di Van Der Vaart molto dure.