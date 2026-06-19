Kane: "In questa Inghilterra tanta fame ed entusiasmo"

"In questa squadra c'è una ventata di freschezza, si percepiscono davvero la fame, il desiderio e l'entusiasmo dei giocatori di far parte di quella che potrebbe essere un'estate davvero speciale". Sono le parole del capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, che all'indomani del successo sulla Croazia fa un paragone con le nazionali inglesi con cui ha partecipato ai tornei più recenti, Mondiali ed Europei, senza riuscire ad arrivare fino in fondo. "Ci vedete, tutti andiamo d'accordo, stiamo insieme, passiamo del tempo insieme ma lo si nota anche nel modo in cui ci alleniamo, nell'intensità con cui ci alleniamo e che mettiano poi in campo", ha proseguito l'attaccante, che ha anche dichiarato che uno dei "momenti più belli ed emozionanti" della sua carriera in nazionale è stato il coro della hit degli Oasis 'Wonderwall' intonato dai tifosi dopo la vittoria sui croati. "So che è solo la prima partita e non ci dobbiano far trasportare dall'entusiasmo ma quel legame emotivo con i tifosi è stato memorabile. In quel preciso istante, cantando insieme nello stadio, tutti conoscevano le parole, ed è stato un momento davvero speciale, secondo me".