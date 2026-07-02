Iran, tifoso fa causa alla Fifa per i "danni emotivi" causati dall'eliminazione

L'eliminazione dell'Iran ai Mondiali ha portato con sé parecchie polemiche e ora la Fifa rischia di dover pagare una causa da 850 milioni di euro. Come riportato da diversi media internazionali, infatti, un cittadino iraniano-americano ha presentato un esposto al Tribunale di Boston sostenendo Taremi e compagni siano stati vittime di "discriminazione" da parte degli organizzatori del torneo.
Lotfollah Kaveh Afrasiabi ha intentato la causa a nome di 91 milioni di iraniani. Il punto centrale dell’accusa è l’annullamento di un gol di Shojae Khalilzadeh contro l’Egitto, che, secondo Afrasiab, avrebbe garantito la vittoria e la qualificazione dell’Iran alla fase successiva della competizione. La rete era stata invalidata per fuorigioco dopo l’intervento del Var. Nel documento si legge che la decisione dell'arbitro ha comportato un danno emotivo a tutti i tifosi iraniani.
Inoltre, Afrasiabi accusa la Fifa di non aver garantito condizioni di preparazione eque all’Iran, sottolineando le restrizioni alle quali staff e calciatori sono stati sottoposti durante la fase a gironi. Secondo l'iraniano, milioni di connazionali avrebbero subito una vera e propria umiliazione a causa dell'insieme di torti subiti. Al momento, né il massimo organo del calcio né il suo presidente Gianni Infantino hanno commentato il procedimento.