Iran, tifoso fa causa alla Fifa per i "danni emotivi" causati dall'eliminazione

Lotfollah Kaveh Afrasiabi ha intentato la causa a nome di 91 milioni di iraniani. Il punto centrale dell’accusa è l’annullamento di un gol di Shojae Khalilzadeh contro l’Egitto, che, secondo Afrasiab, avrebbe garantito la vittoria e la qualificazione dell’Iran alla fase successiva della competizione. La rete era stata invalidata per fuorigioco dopo l’intervento del Var. Nel documento si legge che la decisione dell'arbitro ha comportato un danno emotivo a tutti i tifosi iraniani.