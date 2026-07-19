Inghilterra, Tuchel: "C'è delusione ma prima medaglia dal '66, spero i giocatori ne siano orgogliosi"

"Non potremo mai essere completamente soddisfatti di una medaglia di bronzo ma è la prima in 60 anni, la prima in un Mondiale disputato fuori dall'Inghilterra, e spero che un giorno i giocatori possano esserne orgogliosi". Il ct dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la vittoria per 6-4 contro la Francia nella finale per il terzo posto di sabato a Miami, nonostante l'enorme delusione per aver perso la semifinale con l'Argentina. "Puntavamo al sogno più ambizioso possibile; avevamo l'immensa ambizione di raggiungere la finale dei Mondiali. Quindi, quando si fallisce, è molto, molto doloroso, e quel dolore persisterà per un po' di tempo", ha ammesso il tecnico tedesco, difendendo le sue scelte per quella partita che sono state molto criticate. "Abbiamo costruito qualcosa di molto speciale nelle ultime settimane e non scenderemo mai a compromessi su questo ma confermo quanto ho detto: dobbiamo giocare un calcio migliore, gestire meglio le partite sotto pressione e prendere decisioni migliori in quei momenti", ha concluso.