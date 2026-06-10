Infantino: "Trump fondamentale, senza il suo impegno questo Mondiale impossibile"

Alla domanda se non si sia pentito di questa assegnazione, la risposta é stata netta: "No, nessun pentimento. Sono abituato ad affrontare i problemi: spero sempre che non ce ne siano, ma tant'è, è con questo che dobbiamo fare i conti. Alcuni provengono dagli Stati Uniti, altri dal Canada, altri ancora dal Messico. Speriamo di poterli risolvere tutti. Probabilmente no, ma facciamo comunque del nostro meglio". La presenza dell'Iran, nonostante il conflitto in corso con Stati Uniti e Israele, é per lui motivo di particolare soddisfazione: "Sono felice che l'Iran sia al Mondiale e orgoglioso del lavoro fatto dalla squadra Fifa perché questo fosse possibile. Abbiamo dovuto affrontare circostanze particolari sulle quali noi non avevamo alcuna influenza - ha sottolineato - Quando sono andato a trovare a marzo la nazionale iraniana ad Antalya, qualcuno mi ha detto che non avrebbero potuto venire al Mondiale. Io risposi che si erano qualificati, e sarebbero venuti. Così é stato. Ero pronto a guidare personalmente il bus da Teheran, ma non é stato necessario: l'hanno guidato da soli. Ora giocheranno, in un'atmosfera che sperso sia speciale".