Incidenti a New York tra tifosi Argentina e Algeria

A poche ore dall'esordio dell'Argentina campione del Mondo contro l'Algeria, a Kansas City, si registrano incidenti tra le due tifoserie a Times Square, a New York. Una serie di video sui social, riportati anche dai media argentini, mostrano tifosi argentini e algerini che si scambiavano pugni e calci in un'atmosfera tesa e in una zona frequentata anche da bambini. Altri video che circolano online li mostrano mentre intonano i tipici cori da stadio in una delle zone più frequentate di Manhattan. Al momento non ci sono notizie ufficiali su feriti o arresti.