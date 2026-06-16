Incidenti a New York tra tifosi Argentina e Algeria

16 Giu 2026 - 14:36
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A poche ore dall'esordio dell'Argentina campione del Mondo contro l'Algeria, a Kansas City, si registrano incidenti tra le due tifoserie a Times Square, a New York. Una serie di video sui social, riportati anche dai media argentini, mostrano tifosi argentini e algerini che si scambiavano pugni e calci in un'atmosfera tesa e in una zona frequentata anche da bambini. Altri video che circolano online li mostrano mentre intonano i tipici cori da stadio in una delle zone più frequentate di Manhattan. Al momento non ci sono notizie ufficiali su feriti o arresti.

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