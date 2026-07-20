Mondiali, au revoir! Il bilancio dell'edizione 2026: è stata quella più discussa e polemica di sempre

Il calcio non è l'Nba o l'Nfl: ci sono sport che si adattano perfettamente a questo format di intrattenimento e altri no. Il pallone rientra nel secondo caso. La parata di stelle dello showbiz nei 27 minuti di intervallo ha lasciato grossi punti interrogativi sul volto degli spettatori perché il calcio è lo sport climatico per eccellenza, in cui tensione e morale la fanno da padrone. Ecco, avremmo voluto vedere più Messi e Yamal e meno Justin Bieber, per capirci. Inoltre, anche la messa in atto del tutto è stata molto confusionaria, con continue apparizioni improvvise di star dello sport e della musica, con una strana sensazione di pre-registrato mixato a uso smodato dell'intelligenza artificiale. Si è salvato il folle momento in cui Madonna è stata portata in campo in automobile da Ronaldinho e Ronaldo, ma non basta. Sarebbe forse positivo, in futuro, riservare gli show al pre e post match.