Nico Paz promette: "Riporterò questa Coppa in Argentina"

20 Lug 2026 - 12:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la sconfitta in finale contro la Spagna, Nico Paz ha affidato ai social i propri ringraziamenti al popolo argentino, sempre al fianco della squadra nel corso del Mondiale. Queste le parole della stella del Como: "Oggi più che mai sono orgoglioso di rappresentare questo Paese, questa Nazionale, e di far parte di un gruppo di persone incredibili che muoiono per questi colori e che danno cuore e anima in ogni momento. Posso solo dirvi grazie". Il classe 2004 ha aggiunto: "Prometto di dare assolutamente tutto me stesso per riportare questa Coppa in Argentina". 

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:31
Juventus, dagli esami emerge lesione muscolare per Jeff Ekhator: le ultime
13:29
Juve, Ekhator subito ai saluti? Idea scambio di prestiti per arrivare a Pellegrino
13:25
Nazionale paralimpica di Powerchair Football lasciata a terra a Fiumicino, il Cip: "Diritti calpestati"
13:17
Napoli, il report da Dimaro: Politano, Rafa Marin e Vergara in gruppo
13:15
Le pagelle di Piantanida: il vero Yamal è il fratellino, Paredes cambia sport