Nico Paz promette: "Riporterò questa Coppa in Argentina"

Dopo la sconfitta in finale contro la Spagna, Nico Paz ha affidato ai social i propri ringraziamenti al popolo argentino, sempre al fianco della squadra nel corso del Mondiale. Queste le parole della stella del Como: "Oggi più che mai sono orgoglioso di rappresentare questo Paese, questa Nazionale, e di far parte di un gruppo di persone incredibili che muoiono per questi colori e che danno cuore e anima in ogni momento. Posso solo dirvi grazie". Il classe 2004 ha aggiunto: "Prometto di dare assolutamente tutto me stesso per riportare questa Coppa in Argentina".