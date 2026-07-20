Il messaggio di Lautaro, lacrime e frecciatina a Scaloni: "Avrei voluto aiutare in campo"

20 Lug 2026 - 21:19
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Dopo Messi, anche Lautaro Martinez affida al proprio profilo Instagram una lettera aperta ai tifosi in seguito alla sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei Mondiali: "Abbiamo dato il massimo per conquistare il secondo mondiale consecutivo, ma questa volta non era destino. Sono così orgoglioso di essere argentino".

Poi la frecciatina a Scaloni, che non gli ha permesso di scendere in campo: "Avrei voluto provare ad aiutare la squadra in campo ieri, ma pazienza. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto durante questo Mondiale, percorrendo chilometro dopo chilometro per starci vicino, e a tutti coloro che ci hanno incoraggiato da ogni angolo del nostro Paese". 

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