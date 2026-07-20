Il messaggio di Lautaro, lacrime e frecciatina a Scaloni: "Avrei voluto aiutare in campo"

Poi la frecciatina a Scaloni, che non gli ha permesso di scendere in campo: "Avrei voluto provare ad aiutare la squadra in campo ieri, ma pazienza. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto durante questo Mondiale, percorrendo chilometro dopo chilometro per starci vicino, e a tutti coloro che ci hanno incoraggiato da ogni angolo del nostro Paese".