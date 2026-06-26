Giappone-Svezia, le ufficiali: Potter conferma la coppia Gyokeres-Isak

26 Giu 2026 - 00:20
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Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Seko, Itakura, Ito; Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura; Doan, Maeda, Ueda

Svezia (3-4-1-2): Widell Zetterstrom; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Stroud, Ayari, Gudmundsson; Elanga; Gyokeres, Isak

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