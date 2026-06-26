Tunisia-Olanda, le ufficiali: solo un cambio per Koeman

26 Giu 2026 - 00:28
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Tunisia (4-2-3-1): Dahmen; Valery, Talbi, Abdi, Ben Hamida; Khedira, Skhriri; Slimane, Mejbri, Gharbi; Mastouri 
Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; Gravenberg, De Jong, Reijnders, Malen, Brobbey, Gakpo

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