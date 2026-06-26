Germania, certezze scalfite: Neuer insicuro, Sanè segna ma poi sbaglia tutto

Massimo rispetto per la carriera infinita e gloriosa di Manuel Neuer, ma chissà se è stata una buona scelta quella di farlo tornare in Nazionale per giocare titolare in questo Mondiale: con la partita contro Ecuador, il totem del Bayern subisce gol da 8 partite di fila al Mondiale, un record negativo. L'ultimo cleen sheet è stato nella finale del 2014 contro l'Argentina. Anche in questa edizione la Germania ha preso gol in tutte le partite del girone. Qualche colpa, se non tutte, il portiere ce l'ha di sicuro. Ad esempio sul gol del 2-1 per l'Ecuador segnato da Plata, si è fatto soffiare il pallone che pensava di avere tra le mani. Vero anche che i difensori, soprattutto Tah, non gli hanno dato una grande mano, però si sono intraviste in molti momenti delle incertezze che non sono da Neuer, diversi malintesi con i difensori, qualche pallone che poteva essere fermato e invece è stato respinto. Neuer non dà più la sicurezza di un tempo alla squadra e questo alla lunga può diventare un problema serio.