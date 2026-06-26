Mondiali 2026: l'Ecuador sorprende la Germania e si qualifica, ok la Costa d'Avorio

ECUADOR-GERMANIA 2-1

Il MetLife Stadium ci regala una grandissima impresa, visto che l'Ecuador rimonta e sconfigge 2-1 la Germania: è qualificazione per Valencia e compagni. I tedeschi, già primi e ai 16mi, ne cambiano due: Rudiger rileva l'infortunato Schlotterbeck (Mondiali finiti), sulla sinistra c'è Raum. Bastano tre minuti per sbloccare il match col tiro da fuori area di Leroy Sané, ma la risposta di un iperoffensivo Ecuador è immediata. Siamo all'8' quando Angulo capitalizza un pallone rubato a centrocampo, con l'azione personale e il tiro a lontano che spiaizza Neuer. Nmecha e Havertz provano a ristabilire il vantaggio tedesco, ma Galindez è attento e protegge l'1-1 al riposo. Nella ripresa Havertz si vede negare un rigore dal Var, poi esce e lascia spazio al "salvatore" Undav, super-subentrante che ha risolto la gara contro la Costa d'Avorio. Questa volta la punta dello Stoccarda non è efficace, visto che l'Ecuador inizia a controllare il gioco e sfiorare il vantaggio: Neuer salva su Valencia, grandi chances anche per Caicedo e Rodriguez. Il 2-1 è nell'aria e l'Ecuador lo firma sugli sviluppi di un corner, col tocco ravvicinato di Plata a spiazzare Neuer (77'). Nel finale la Germania sfiora il pari con Undav e va all'assalto, ma deve arrendersi. Nagelsmann e i suoi perdono 2-1, ma restano primi e sfideranno una delle migliori terze. Si qualifica da terza proprio l'Ecuador che, con quattro punti, vola ai sedicesimi.



CURAÇAO-COSTA D'AVORIO 0-2