Mondiali 2026, Norvegia-Inghilterra 1-2: Bellingham show, rimonta inglese per la semifinale

Svanisce il sogno della Norvegia ai quarti, l’Inghilterra rimonta nei supplementari e si prende la semifinale. Ritmi piuttosto bassi in avvio di primo tempo, con gli inglesi che gestiscono un possesso decisamente sterile. La gara si accende dopo il cooling break, gli scandinavi sono molto più vivaci e al 36’ vanno in vantaggio un po’ a sorpresa: azione solitaria di Schjelderup sulla sinistra, l’esterno si smarca e fa partire un tiro-cross potente e preciso che tocca il palo e si insacca alle spalle di Pickford. Gli uomini di Solbakken hanno anche la chance del raddoppio, ma Sorloth è egoista in un due contro uno insieme ad Haaland. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha sulla coscienza una grande occasione, anche perchè qualche minuto più tardi l’Inghilterra pareggia i conti: tocco di Gordon per l’inserimento perfetto di Jude Bellingham, che di sinistro fa 1-1 a pochi secondi dall’intervallo.