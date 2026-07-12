Mondiali 2026, Norvegia-Inghilterra 1-2: Bellingham show, rimonta inglese per la semifinale

© Getty Images
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L’Inghilterra vola in semifinale al Mondiale 2026, la Norvegia va ko 2-1 ai supplementari nei quarti. Gli scandinavi sbloccano la partita al 36’ con l’eurogol di Schjelderup, poi nel recupero del primo tempo il pari di Bellingham. Un gol annullato e una traversa per gli uomini di Solbakken, che cadono in avvio di primo tempo supplementare con la doppietta di un super Bellingham (93’).
LA PARTITA
Svanisce il sogno della Norvegia ai quarti, l’Inghilterra rimonta nei supplementari e si prende la semifinale. Ritmi piuttosto bassi in avvio di primo tempo, con gli inglesi che gestiscono un possesso decisamente sterile. La gara si accende dopo il cooling break, gli scandinavi sono molto più vivaci e al 36’ vanno in vantaggio un po’ a sorpresa: azione solitaria di Schjelderup sulla sinistra, l’esterno si smarca e fa partire un tiro-cross potente e preciso che tocca il palo e si insacca alle spalle di Pickford. Gli uomini di Solbakken hanno anche la chance del raddoppio, ma Sorloth è egoista in un due contro uno insieme ad Haaland. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha sulla coscienza una grande occasione, anche perchè qualche minuto più tardi l’Inghilterra pareggia i conti: tocco di Gordon per l’inserimento perfetto di Jude Bellingham, che di sinistro fa 1-1 a pochi secondi dall’intervallo.
A inizio secondo tempo Heggem su corner riporta avanti la Norvegia, ma Turpin annulla dopo controllo al Var a causa di una spinta in area. Le occasioni non sono tante, ma al 76’ Ajer flirta ancora con il 2-1 colpendo una traversa di testa sempre su calcio d’angolo. La sfida al triplice fischio è ancora inchiodata sull’1-1, con le due squadre che arrivano ai supplementari. Bastano meno di tre minuti nell’extra time a Jude Bellingham per completare la rimonta e portare avanti i Tre Leoni: al 93’ Nyland respinge male un tiro del neoentrato Rogers e il centrocampista del Real è il più veloce di tutti a raccogliere il tap-in ed insaccare il 2-1. Solbakken toglie a sorpresa Haaland a cavallo dei due quarti d’ora aggiuntivi, ed è l’unica nota da segnalare fino a fine partita. L’Inghilterra vince 2-1 e vola in semifinale, si interrompe ai quarti il grande cammino della Norvegia.
IL TABELLINO
Norvegia-Inghilterra 1-2 (d.t.s.)
Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson (dal 15’ st Aursnes), Ajer, Heggem (dal 1’ pts Ostigard), Wolfe (dal 45’ st Pedersen); Odegaard, Berge, Berg; Sorloth (dal 23’ st Bobb), Haaland (dal 1’ sts Strand Larsen), Schjelderup (dal 23’ st Nusa). All. Solbakken. A disp. Tangvik, Selvik, Bjorkan, Langas, Falchener, Thorsby, Thorstvedt, Aasgaard, Hauge.
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa (dal 44’ st Rogers), Stones, Guehi, O’Reilly (dal 41’ st Spence); Rice (dal 1’ st Eze), Anderson; Madueke (dal 1’ st Saka), Bellingham (dal 6’ sts Burn), Gordon (dal 26’ st James); Kane. All. Tuchel. A disp. D. Henderson, Trafford, Chalobah, J. Henderson, Mainoo, Rashford, Watkins, Toney.
Arbitro: Turpin (Francia).
Marcatori: 36’ Schjelderup (N), 45’+2 e 93’ Bellingham (I).
Ammoniti: Ajer (N).
Espulsi: -