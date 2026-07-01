Germania, Neuer annuncia l'addio: "Che delusione, lasciare così fa male"

Il portiere della nazionale tedesca, Manuel Neuer, ha annunciato il suo addio alla Germania dopo l'eliminazione ai Mondiali 2026, definendo l'uscita di scena della squadra "estremamente deludente" ma ribadendo che "è sempre stato un onore". "Siamo rimasti chiaramente al di sotto delle aspettative e avremmo dovuto andare molto più avanti nel torneo. Questa conclusione fa molto male", ha scritto Neuer in un messaggio pubblicato su Instagram.