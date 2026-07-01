Germania, Neuer annuncia l'addio: "Che delusione, lasciare così fa male"

01 Lug 2026 - 22:06
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La rete di Julian Enciso in Germania-Paraguay, la decima consecutiva subita dalla Germania e da Manuel Neuer ai Mondiali © Getty Images

La rete di Julian Enciso in Germania-Paraguay, la decima consecutiva subita dalla Germania e da Manuel Neuer ai Mondiali © Getty Images

Il portiere della nazionale tedesca, Manuel Neuer, ha annunciato il suo addio alla Germania dopo l'eliminazione ai Mondiali 2026, definendo l'uscita di scena della squadra "estremamente deludente" ma ribadendo che "è sempre stato un onore". "Siamo rimasti chiaramente al di sotto delle aspettative e avremmo dovuto andare molto più avanti nel torneo. Questa conclusione fa molto male", ha scritto Neuer in un messaggio pubblicato su Instagram.

Il portiere della Germania ha ricordato di aver scelto consapevolmente di tornare a vestire la maglia della nazionale per un'ultima volta. "Indossare la maglia della Germania mi ha sempre riempito di profondo orgoglio. Con i miei 40 anni e l'esperienza di quattro Mondiali volevo aiutare i giovani giocatori, in campo e fuori, e dare il mio contributo al calcio tedesco". Nonostante l'amarezza per il risultato, Neuer ha assicurato di "non pentirsi nemmeno per un secondo" della decisione.

"La mia delusione è indescrivibile, ma resta una grande gratitudine", ha concluso il portiere, ringraziando i tifosi "per il sostegno ricevuto in tutti questi anni e durante questo torneo". 

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