Nagelsmann rischia l'esonero: Klopp pronto a diventare ct della Germania

Mondiali 2026: le foto di Germania-Paraguay
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Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Nagelsmann e la Federazione tedesca per decidere se proseguire o meno insieme: l'ex Liverpool è pronto a tornare in panchina
Jurgen Klopp potrebbe tornare in panchina. Dopo la clamorosa eliminazione della Germania dal Mondiale per mano del Paraguay, il futuro del ct tedesco Julian Nagelsmann è in bilico. "Non sono uno che scappa", ha detto il tecnico tedesco dopo l'eliminazione, "non è la prima volta che accade e ci sono alcune situazioni che necessitano cambiamenti. So che ci sono tante persone che vorrebbero che io lasciassi, ma se la federazione vuole continuare con me, io sono pronto ad andare avanti". In caso di esonero dell'ex Bayern Monaco, Klopp, attuale Global Sports Director di Red Bull e fermo da due stagioni dopo l'avventura al Liverpool, avrebbe dato la sua disponibilità ad accettare l'incarico.
Subito dopo la partita con il Paraguay, lo stesso Klopp aveva analizzato i motivi della sconfitta andando direttamente alla radice del problema: "Vanno cambiate davvero le cose, cominciare a lavorare con gli Under 10 e aspettare. Un'eliminazione nei Mondiali è paragonabile a una finale persa in Champions League". Sulla possibilità di vederlo nuovamente in panchina, però, aveva glissato: "Non si tratta di nomi. Non del mio, nè di quello di Julian. Eravamo la Germania, non lo siamo più". La scelta di avallare l'ennesima rivoluzione dipenderà totalmente dalla Federazione tedesca (DFB), che nei prossimi giorni incontrerà Nagelsmann per capire se andare avanti o meno: "La prestazione è stata molto al di sotto dei nostri standard. Dopo una simile batosta, non possiamo tornare a occuparci dei prossimi impegni come nulla fosse", erano state le parole della federazione dopo la gara di Foxborough. In caso di separazione, il primo nome in cima alla lista della federazione è quello di Klopp.
Quello di Nagelsmann sarebbe il terzo esonero di fila per un ct della Germania dopo un fallimento a un Mondiale. Il primo a pagare questo scotto fu Joachim Löw, esonerato nel 2021 dopo l'eliminazione ai quarti di finale dell'Europeo per mano dell'Inghilterra, ma con a carico l'eliminazione alla fase a gironi al mondiale russo del 2018 da campione in carica. Non andò meglio al suo successore, Hanski Flick, esonerato a fine 2023 dopo l'eliminazione alla fase a gironi del Mondiale in Qatar nell'inverno 2022. In attesa di capire quale sarà la decisione della DFB, un sondaggio lampo ha registrato l’86 per cento di risposte favorevoli alle dimissioni di Nagelsmann, secondo ct più pagato al momento (7 milioni all'anno e con un contratto fino al 2028) dopo Carlo Ancelotti. L'ombra di Klopp si fa sempre più insistente.
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