Nagelsmann rischia l'esonero: Klopp pronto a diventare ct della Germania

Jurgen Klopp potrebbe tornare in panchina. Dopo la clamorosa eliminazione della Germania dal Mondiale per mano del Paraguay, il futuro del ct tedesco Julian Nagelsmann è in bilico. "Non sono uno che scappa", ha detto il tecnico tedesco dopo l'eliminazione, "non è la prima volta che accade e ci sono alcune situazioni che necessitano cambiamenti. So che ci sono tante persone che vorrebbero che io lasciassi, ma se la federazione vuole continuare con me, io sono pronto ad andare avanti". In caso di esonero dell'ex Bayern Monaco, Klopp, attuale Global Sports Director di Red Bull e fermo da due stagioni dopo l'avventura al Liverpool, avrebbe dato la sua disponibilità ad accettare l'incarico.