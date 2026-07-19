Francia, Giroud omaggia Deschamps: "Saremo legati a vita"

19 Lug 2026 - 17:32
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La sconfitta contro l'Inghilterra di ieri sera è stata l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della nazionale francese. Nelle ore successive alla finale per il terzo posto, in molti hanno voluto omaggiare il loro commissario tecnico, tra cui Olivier Giroud. L'ex attaccante dei Bleus e del Milan ha dedicato a Deschamps un post su Instagram: "Saremo legati a vita. Quelle parole che hai pronunciato nello spogliatoio dopo la partita di quel famoso 15 luglio 2018 risuonano ancora oggi nella mia testa! È un privilegio e un immenso orgoglio aver scritto la storia del calcio francese al tuo fianco con la nostra squadra. Si volta pagina, ma ciò che hai costruito rimarrà per sempre nella storia della Nazionale francese".

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