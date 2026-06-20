Francia, Deschamps: "Non sottovalutare l'Iraq"

"Non pensate che siano una squadra di secondo piano, perché non lo sono". Con queste parole il ct della Francia Didier Deschamps ha ammonito i suoi giocatori in un discorso negli spogliatoi prima di una sessione di allenamento condiviso sabato dagli account social della Federazione calcistica francese. Poi l'allenatore ha spiegato ai suoi giocatori perché non devono assolutamente sottovalutare i Leoni della Mesopotamia: "Conoscete la Spagna? Sì, era un'amichevole, ma sono comunque riusciti a pareggiare (1-1). E nella loro prima partita contro la Norvegia, che è un'ottima squadra, erano sotto di due gol al 75' minuto. Poi ne hanno subiti altri due alla fine". Poiché sono in grado di sfidare le grandi nazioni, l'Iraq potrebbe anche preoccupare Kylian Mbappé e i suoi compagni: "Nessuno di voi pensi che sarà facile solo perché siamo la nazionale francese", ha insistito Deschamps come riportato dai media francesi.