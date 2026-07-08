Francia "avvisata": l'argentino Tello è un recordman di cartellini rossi

Diversi, in Argentina, avevano storto il naso davanti alla scelta di Letexier, sia per i natali transalpini sia perché a febbraio, durante Benfica-Real Madrid, aveva attivato il protocollo antirazzismo che poi aveva portato, in seguito, alla squalifica di sei giornate dell'argentino Gianluca Prestianni. Ironia della sorte, la prestazione di Letexier è stata sì molto criticata ma dagli egiziani, che sono arrivati a chiederne l'esclusione dal resto dei Mondiali.