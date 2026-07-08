Francia "avvisata": l'argentino Tello è un recordman di cartellini rossi

Sarà l'argentino Facundo Tello l'arbitro incaricato di dare il fischio d'inizio, domani sera alle 22:00, a Francia-Marocco, il primo quarto di finale dei Mondiali. Una designazione che non passa inosservata, visto che i Bleus sono considerati una delle due possibili finaliste insieme all'Argentina, in una riedizione del match di quattro anni fa che consegnò la coppa a Messi e compagni. Ed è un'inversione di quanto visto ieri, col francese Francois Letexier in campo per Argentina-Egitto.
Diversi, in Argentina, avevano storto il naso davanti alla scelta di Letexier, sia per i natali transalpini sia perché a febbraio, durante Benfica-Real Madrid, aveva attivato il protocollo antirazzismo che poi aveva portato, in seguito, alla squalifica di sei giornate dell'argentino Gianluca Prestianni. Ironia della sorte, la prestazione di Letexier è stata sì molto criticata ma dagli egiziani, che sono arrivati a chiederne l'esclusione dal resto dei Mondiali.
I giocatori francesi, dal canto loro, smorzano le polemiche su Tello: "Non dobbiamo cadere nella paranoia", ammonisce il terzo portiere Robin Risser, sottolineando che "se questi arbitri sono lì, è perché sono all'altezza della competizione". Di sicuro a Tello non manca il carattere per gestire quella che promette di essere una partita ad alta intensità. In carriera non ha mai esitato a estrarre cartellini rossi, arrivando al record di dieci espulsioni nel corso di un Boca Juniors-Racing Club del 2022.