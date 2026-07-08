La moviola di Cesari: "Argentina-Egitto falsata? Due pesi, due misure"
Il nostro moviolista si scatena sulle polemiche sollevate dagli egiziani: hanno ragione a lamentarsi? Giusto parlare di partita 'manipolata'? Ascolta il giudizio sull'operato dell'arbitro francese Letexier
Graziano Cesari è intervenuto sulle polemiche che hanno coinvolto l'arbitro di Argentina-Egitto, il contestato ottavo di finale dei Mondiali 2026. "Partita falsata? Due pesi, due misure", ha detto l'ex arbitro e oggi opinionista di Sport Mediaset commentando l'operato di Letexier.