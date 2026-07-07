Finisce il sogno Usa: cosa resterà del soccer dopo la sbornia della Coppa del mondo in casa?

Al di là dei risultati della nazionale, comunque importanti per il movimento, gli Usa e il calcio ormai hanno una relazione consolidata. Nel'94 non c'era nemmeno un campionato nazionale, dopo il fallimento della Nasl di Pelé e Beckenbauer (più un cimitero di elefanti che un vero torneo). Ora la Mls ha un seguito più che accettabile, anche se viene comunque dopo le leghe degli sport più popolari. Il soccer non potrà mai eccitare gli americani come il basket, il football, il baseball e l'hockey, ma si sta facendo strada poco a poco. I giovani praticanti, uomini e donne, sono sempre moltissimi. Più complicato fare accettare il gioco. Chiunque abbia assistito a una partita di calcio negli Stati Uniti si sarà reso conto che, al ventesimo del primo tempo, la gente ancora non è entrata ma sta facendo la fila per gli hot dog, oppure chiacchiera amabilmente con il vicino di posto senza guardare il campo.