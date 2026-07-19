Finale Mondiali con half time show come al Superbowl, l'intervallo dura 27'20''

I Mondiali come il Super Bowl. Alla finale della Coppa del Mondo va in scena il primo half-time show della storia del torneo iridato, e l'intervallo si allunga dai regolamentari 15' fino a 27'20'': tanto e' infatti passato dal fischio della fine primo tempo a quello del via alla ripresa per Spagna-Argentina. Subito dopo la fine del primo tempo, il campo era stato coperto con un telone dei colori dell'arcobaleno e un enorme pallone colorato al centro, a fare da palcoscenico a Madonna, Shakira e Justin Bieber. Dopo aver percoro i corridoi dello stadio su un'auto con la targa 'maestro' guidata da Ronaldo e Ronaldimho, Madonna - tutta in rosa e con occhiali scuri - entra sul campo a piedi. Justin Bieber suona la chitarra e canta. Shakira, con un costuma giallo e rosa, incanta il pubblico. Sugli schermi compare Pele che chiede di ripetere 'Love'. Poi il palco e' stato smontato, e le squadre sono tornate in campo.