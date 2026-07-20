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Il lutto

Addio a Kevin Keegan, il due volte pallone d'oro si è spento a 75 anni: le foto della sua carriera

20 Lug 2026 - 17:06
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King Kev, così era soprannominato il fenomenale attaccante inglese. Bipallone d'oro, giocatore fisicamente minuto ma velocissimo e dotato di tecnica stellare, Keegan ha passato tutta la carriera tra Inghilterra e Germania in cui vestì la maglia dell'Amburgo. Stella del Liverpool, trascorse sulla sponda rossa del Merseyside i migliori anni da professionista. Per lui anche una ottima carriera da allenatore, conclusa nel 2008 quando si dimise da tecnico del Newcastle per scontri con la dirigenza dovuti alla cessione improvvisa di James Milner.

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