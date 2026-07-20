Clamoroso: Ceferin boicotta la finale del Mondiale, alta tensione con Infantino

20 Lug 2026 - 17:07
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Aleksander Ceferin ha boicottato la finale Mondiale andata in scena domenica al MetLife Stadium in New Jersey. Il presidente della Uefa, svela il Telegraph, si è rifiutato di recarsi allo stadio in segno di protesta nei confronti delle controversie che hanno contraddistinto la manifestazione giocata in Usa, Canada e Messico. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il caso Balogun, la cui squalifica dopo il rosso in campo era stata sospesa su forte pressione di Donald Trump. La decisione di Ceferin non ha precedenti, e rappresenta il momento di maggior deterioramento dei rapporti tra il numero uno della Uefa e Gianni Infantino, presidente della Uefa. 

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