Fernando Gago, emesso il referto medico dopo il malore: "Infarto acuto del miocardio, eseguita angioplastica"

Il tecnico dell'Universidad de Chile, Fernando Gago, è stato colpito da un infarto del miocardio nel post partita del match vinto 2-0 contro l'O'Higgins. L'ex Roma e Real Madrid è stato ricoverato d'urgenza e operato con successo presso la Clinica Alemana di Santiago del Cile: "Al momento del suo ricovero, è stato eseguito un intervento per trattare una malattia coronarica causata dall'ostruzione di una sezione arteriosa intermedia, fondamentale per un'irrigazione adeguata del cuore. L'angioplastica è stata eseguita con l'impianto intracoronarico di Stert, una procedura che ha permesso di ripristinare il normale flusso sanguigno" enuncia il comunicato del centro medico. "Il paziente è di buon umore e nelle prossime ore inizierà la riabilitazione cardiaca, che consiste nel riprendere progressivamente l'attività fisica".