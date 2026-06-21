De la Fuente lancia Yamal dal 1' e cerca la prima vittoria: le formazioni ufficiali di Spagna-Arabia Saudita

21 Giu 2026 - 17:16
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© Getty Images

© Getty Images

L'attesa è finita per Lamine Yamal. Dopo la panchina contro Capo Verde, de la Fuente cambia 4 giocatori nell'undici titolare e lancia anche l'esterno del Barcellona contro l'Arabia Saudita. In panchina Fabian Ruiz e Gavi. 

Spagna-Arabia Saudita, le formazioni ufficiali

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. All. de la Fuente. Panchina: Raya, Garcia, Pubill, Grimaldo, Garcia, Llorente, Merino, Fabian Ruiz, Gavi, Zubimenti, Torres, Pino, Williams, Munoz, Iglesias. 

Arabia Saudita (5-3-2): Al Owais; Abudlhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri, Al Harbi; N. Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Breikan, S. Al Dawsari. All. Donis. Panchina: Al Shamat, Al Aqidi, Al Ghannam, Al Hamdan, Al Johani, Al Kassar, Al Shehri, Boushal, Hejji, Kadesh, Kanno, Majrashi, Mandash, Thakri, Yahya. 

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