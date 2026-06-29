David Villa sul Mondiale: "Torneo estremamente difficile, la mia favorita è la Francia"

"Sono stato molto fortunato nel riuscire a giocare addirittura tre Mondiali, 2006, 2010 e 2014. Ci sono grandi giocatori con una carriera fantastica che non riescono a giocarne nemmeno uno. Si tratta di un torneo veramente difficile, in cui basta compiere un errore per andare a casa. Abbiamo vinto meritatamente l'edizione 2010, ma a parte la partita con l'Honduras abbiamo vinto tutte le partite con un solo gol di scarto. All'esordio siamo anche stati sconfitti dalla Svizzera. Questa è la dimostrazione di quanto in questo torneo regni l'equilibrio, perché tutte le partite avrebbero potuto pendere dall'altro lato se qualcosa non fosse andato bene".