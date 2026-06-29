David Villa sul Mondiale: "Torneo estremamente difficile, la mia favorita è la Francia"

David Villa, leggenda del calcio spagnolo e campione d'Europa e del mondo con la Roja, ha raccontato a Marca cosa significhi giocare un Mondiale e addirittura vincerlo. El Guaje ha vinto anche la classifica cannonieri nel 2010, a pari merito con altri giocatori come Thomas Muller e Wesley Sneijder. Villa è anche il miglior marcatore di sempre della nazionale iberica. Inoltre, nell'intervista ha anche fatto un pronostico interessante sulla possibile vincitrice dell'edizione 2026
Il Mondiale 2010
"Sono stato molto fortunato nel riuscire a giocare addirittura tre Mondiali, 2006, 2010 e 2014. Ci sono grandi giocatori con una carriera fantastica che non riescono a giocarne nemmeno uno. Si tratta di un torneo veramente difficile, in cui basta compiere un errore per andare a casa. Abbiamo vinto meritatamente l'edizione 2010, ma a parte la partita con l'Honduras abbiamo vinto tutte le partite con un solo gol di scarto. All'esordio siamo anche stati sconfitti dalla Svizzera. Questa è la dimostrazione di quanto in questo torneo regni l'equilibrio, perché tutte le partite avrebbero potuto pendere dall'altro lato se qualcosa non fosse andato bene".
Il suo primo ricordo dei Mondiali
"È stata nella Coppa del Mondo negli Stati Uniti nel '94. Se potessi, prenderei il telecomando di una macchina del tempo per cambiare la storia in modo che l'arbitro fischi il rigore per la gomitata di Mauro Tassotti a Luis Enrique, che nei miei sogni fa gol facendo qualificare la Spagna. Quella è stata la prima volta che ho avuto sofferto tantissimo per la nazionale, perché Luis Enrique era il mio idolo e quella è finita nel modo peggiore possibile."
Sulla Spagna del 2026
"Questa nazionale spagnola somiglia alla nostra per serenità e per l'atmosfera che c'è. Hanno tanto talento e qualità, giocano un ottimo calcio collettivo. Ma questa non è una mia opinioni, sono i fatti a dirlo: hanno vinto l'Europeo battendo le migliori squadre".
Sulla possibile vincitrice
"La Francia è fortissima, può schierare due squadre. Secondo me anche l'Inghilterra è una grande squadra e poi c'è l'Argentina, campione in carica. Anche il Portogallo è forte, e chiaramente mi auguro però che la Spagna possa riuscire ad arrivare fino in fondo e vincerlo".