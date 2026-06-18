Mondiale, Henry e la lezione a CR7: "È la squadra che deve segnare, non tu"

La voglia di prendersi questo record ha reso meno lucido l'ex Pallone d'Oro che in particolare in una occasione ha tolto una ghiottissima occasione a Bruno Fernandes. Una scelta che un ex collega del calibro di Thierry Henry ha criticato duramente: "È la squadra che deve segnare, non tu", sentenzia il francese, che poi analizza proprio l'azione in cui CR7 ha anticipato il compagno del Man Utd: "Cristiano si è trovato in questa situazione mille volte. Con un movimento verso la porta avrebbe costretto il difensore a chiudere l'area piccola. Ma visto che lui voleva segnare, si è mette sulla traiettoria del passaggio arretrato per Bruno Fernandes. La reazione del compagno la dice lunga: 'Lasciala rotolare, fai una corsa, crea spazio così posso insaccarla', ma non è successo".