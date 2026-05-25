MONDIALI

Mondiali: Argentina, apprensione per Messi uscito per infortunio in Mls

Problemi ad una gamba, poi ha lasciato il campo direttamente per gli spogliatoi

25 Mag 2026 - 09:59
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Apprensione per Lionel Messi che è ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Filadelfia Union per un apparente infortunio a una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'albiceleste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Il campione argentino è stato sostituito al 73° minuto dopo essersi toccato vistosamente la parte posteriore della gamba sinistra e aver chiesto di uscire. Messi, 38 anni, appena lasciato il terreno di gioco, ha imboccato direttamente il tunnel per gli spogliatoi.

E' ovvio che l'infortunio, che sarà valutato nelle prossime ore, tiene in ansia l'intera Argentina. Messi resta il leader e il giocatore più importante della nazionale campione del Mondo in carica e un infortunio muscolare potrebbe mettere in serio dubbio la sua presenza negli Stati Uniti.

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