Mondiali: Argentina, apprensione per Messi uscito per infortunio in Mls

Apprensione per Lionel Messi che è ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Filadelfia Union per un apparente infortunio a una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'albiceleste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Il campione argentino è stato sostituito al 73° minuto dopo essersi toccato vistosamente la parte posteriore della gamba sinistra e aver chiesto di uscire. Messi, 38 anni, appena lasciato il terreno di gioco, ha imboccato direttamente il tunnel per gli spogliatoi.