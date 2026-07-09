Brasile, Romario contro Ancelotti: "Lo porterei in tribunale, non può restare"

Romario ha poi ricordato come la federazione brasiliana, in passato, abbia avuto zero riguardi nel mandare via chiunque avesse fallito con la Seleçao, e pretende che lo stesso accada con Ancelotti: "Abbiamo avuto Dunga, ha perso e se n'è andato. Abbiamo avuto Felipe Scolari, che ha vinto la Coppa e lui è rimasto. Abbiamo avuto Tite, che ha perso, lui è rimasto e ha perso di nuovo. Ora abbiamo questo dannato Ancelotti, che ha perso e lui continuerà a farlo. Ha commesso molti errori in questo Mondiale e voi della stampa non dite nulla. Se fosse stato un allenatore brasiliano, lo avreste già fatto a pezzi. Ma siccome è straniero, nessuno dice niente!".