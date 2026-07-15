Croazia, chiesti chiarimenti alla Fifa sull'arbitraggio contro il Portogallo

Lo riporta il quotidiano sportivo croato 'Sportske', che ha pubblicato il testo di una lettera inviata dalla Hns, la federcalcio locale, alla Fifa all'indomani della partita con Cristiano Ronaldo e compagni. Nella missiva la federazione chiede chiarimenti su diverse decisioni arbitrali, con l'obiettivo di evitare futuri malintesi e ingiustizie. Tra le decisioni contestate c'è anche la revisione al Var del rigore che ha permesso al Portogallo di pareggiare, nonostante l'arbitro fosse vicino all'azione e non avesse ravvisato gli estremi per concedere il penalty. Secondo la versione della Hns l'episodio non rientrava nella categoria di "grave errore non rilevato" al punto da giustificare una revisione davanti al monitor.