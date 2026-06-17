Argentina, Messi in lacrime dopo il primo gol: "Ho passato giorni difficili, ma non per questioni sportive"

I giornali sportivi: mercoledì 17 giugno
© sportmediaset
© sportmediaset
Il fuoriclasse argentino, autore di una tripletta contro l'Algeria, spiega: "Ringrazio tutti i compagni per essermi stati viicno"
Una tripletta per scrivere un'altra pagina record di una carriera costellata di primati: Leo Messi, tre gol contro l'Algeria, è da oggi il calciatore con più gol ai Mondiali, insieme a Klose. Ma, tra le tante immagini di questa prima notte mondiale dell'Argentina, resta in evidenza quella di Messi commosso e in lacrime dopo la prima marcatura: "La verità è che, per una questione che con lo sport non c'entra niente, ho passato dei giorni difficili, complicati. Però voglio ringraziare tutta la delegazione, tutti i miei compagni perché mi sono stati sempre accanto, dandomi molta forza per farmi stare bene".
© sportmediaset
© sportmediaset
"Mi identifico in Rafa Nadal" - Dalle difficoltà extra-campo allo show nello stadio di Kansas City: "Tutto quello che sto vivendo ora è fantastico. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni e l’ho fatto a livello di gruppo, arrivando così più in alto di quanto avrei potuto ottenere a livello individuale. Oggi sto approfittando di questo, di un gruppo fantastico che mi fa sentire bene. E per fortuna posso divertirmi sul campo come ho sempre amato. Onestamente, tutto quello che ho vissuto è molto più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A me piace competere, dare il massimo: se potrò continuare a farlo e starò bene, continuerò a farlo. Il calcio mi piace, è la passione che ho da quando sono bambino e quando mi sento bene do il massimo. In questi giorni stiamo guardando la serie su Rafa Nadal e mi identifico molto in lui: credo che in questo siamo simili”.
Il record di gol - “È un onore stare lì per quello che significa - ha dichiarato Messi in merito ai 16 gol mondiali come Klose. "Però per me sono statistiche: in quella classifica ci sono anche Ronaldo e Mbappé, che di gol nella sua prima partita ne ha segnati due. Sono statistiche per me, ovviamente è un lusso poter competere con loro ma sono solo statistiche. Ronaldo per me è stato il più grande goleador e non è primo. È una statistica”.